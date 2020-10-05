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Cephede son durum! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı." açıklamasında bulundu.
GÜNDEM 05.10.2020, 10:58
Milli Savunma Bakanlığı, " Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı." açıklamasında bulundu.
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|6
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|4
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|9
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|9
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|9
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|7
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|6
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|3
|4
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|1
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|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
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|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
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|5
|8
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|3
|7
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|3
|7
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|4
|7
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|5
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|5
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|5
|4
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|4
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|5
|4
|18. Levante
|4
|3
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