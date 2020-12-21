Cep telefonu IMEI kayıt ücreti ne kadar? IMEI harcı kaç lira oldu?

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından halen bin 1500 TL kayıt ücreti alınacak. 1 Ocak 2021 tarihinde bu bedeller artacak.

Yurt dışından getirilen telefon için ödenen harç tutarı Kasım 2018'de 150 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.

Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 2020 yılında 1838,70 lira harç alınmaya başlanmıştı.

1838,70 lira olarak uygulanan harç tutarı ise 2021'de 2 bin 6 lira olarak ödenecek.



IMEI numarasını bilmeyenler; Cihazlarının arama ekranını açmaları gerekir. Ekrana # 06 # yazmaları gerekir.

Ardından IMEI numaraları hakkında bilgilendirilirler.

Bu numarayla sorgulayabilirler.



Cep telefonunun yasal olarak ithal edilip edilmediğini öğrenmek isteyenler, IMEI numarasıyla e-devlet sistemine girerek bilgi alabilirler.

Bunun için adımlar aşağıdaki gibidir: https: //www.turkiye.gov.t adresine giriş yapınız. Ana sayfadaki oturum açma düğmesine tıklamaları gerekir. Kimliği doğrulamak için, T.C. E-devlet kimlik numaralarını ve şifrelerini sağlamalıdırlar.

E-devlet şifresi PTT şubelerinden ücret karşılığında alınabilir. Elektronik hizmetlerin bir listesini girin. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu listedeki kurumlar arasından seçilmelidir.

Kurum ile yapılabilecek işlemler arasında IMEI Sorgulama butonuna tıklamalısınız. IMEI numarası açılan sayfada gereklidir. Yazdıktan sonra sorgu butonuna tıkladığınızda sorgu sonucu ekranda görünecektir.

