Cenk Tosun'un babasından transfer açıklaması: Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin dün Cenk Tosun ile ilgili söylediği sözler transferin habercisi gibi algılanmıştı. Çebi, "Ara transferde Cenk Tosun'u kadromuza katmayı isteriz. Devre arasında şansımız denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur" söylemlerini kullanarak Cenk Tosun'u ne kadar istediğini net bir dille ifade etti.

Cenk Tosun’un babası Şenol Tosun, Asist Analiz'den Kartal Yiğit'e konuştu. Transferle ilgili çok önemli açıklamalar yapan Şenol Tosun, oğlunun geleceğiyle ilgili net konuştu.



Siyah-beyazlı kulübün ilgisine teşekkür eden Şenol Tosun, "Beşiktaş’ın ilgisini hep biliyoruz. Biz de Türkiye'ye dönerse Beşiktaş’ta oynama ihtimalinin olduğunu biliyoruz. Bu ilgisinden dolayı başkana teşekkür ediyoruz. Ancak şu an Cenk’in ayrılma gibi bir durumu yok" dedi.



Carlo Ancelotti ile Cenk’in arasının harika olduğunu belirten baba Tosun, "Hocası Ancelotti ile arası çok iyi. Hatta hocası onun için 3 tane forvet oyuncusunu gönderdi; Cenk’e çok güveniyor. Cenk de süre alacaktır orada. Ancelotti’nin göndereceğini de düşünmüyoruz. Ancak Everton, yıldız bir golcü alırsa; Cenk’in de şansı azalırsa o zaman düşünülebilir. Ama şu an için böyle bir şey yok. Everton’ın da bırakmak gibi bir niyeti yok" ifadelerini kullandı.

