Cenk Tosun'dan flaş paylaşım! Erol Bulut...
Cenk Tosun'dan flaş Erol Bulut paylaşımı geldi.
GÜNDEM 20.01.2021, 21:31
Everton'da forma giyen milli golcümüz Cenk Tosun'dan flaş bir paylaşım geldi. Paylaşım sonrası milli futbolcunun Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.
Bir dönem Sarı Lacivertli takımın da transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile beraber çekildiği fotoğrafı paylaştı.
.Cenk Tosun, teknik direktör Erol Bulut ile paylaştığı fotoğrafta takipçilerine "Bu fotoğrafta kaç yaşındayım?" sorusunu sorarken, paylaşım "Acaba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?" iddialarına neden oldu.
Bir dönem Sarı Lacivertli takımın da transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile beraber çekildiği fotoğrafı paylaştı.
.Cenk Tosun, teknik direktör Erol Bulut ile paylaştığı fotoğrafta takipçilerine "Bu fotoğrafta kaç yaşındayım?" sorusunu sorarken, paylaşım "Acaba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?" iddialarına neden oldu.
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