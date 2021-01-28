Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı!

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalırken Süper Lig’in lideri Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Bir santrfor takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar Hulk transferinde beklemeye koyulurken; rota bir anda farklı bir isme yöneldi.



Asist Analiz'de yer alan habere göre Kara Kartal, eski oyuncusu Cenk Tosun’u kiralamak için harekete geçerken milli oyuncudan siyah-beyazlı yönetime olumlu cevap geldi. Tecrübeli golcünün, “Benim açımdan sorun yok. Siz Everton’la anlaşın ben gelirim.” cevabını verdiği öğrenildi.



Cenk Tosun’un babası Şenol Tosun’dan da Asist Analiz’e özel açıklamalar geldi. Baba Tosun, “Everton’dan bize kulüp bul şeklinde bir talimat gelmedi. Ancak kulüpler anlaşırsa Cenk; yeniden Beşiktaş forması giyer. Ama şuan için bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Merseyside ekibinde 7 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki golcü 1 gol atma başarısı göstermişti. 2018 Ocak ayında Everton’a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun’un kulübüyle 2022 yaz sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

