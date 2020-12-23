Cenk Tosun'a sürpriz talip!
Cenk Tosun'a sürpriz talip çıktı. Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u Feyenoord'un istediği iddia edildi.
GÜNDEM 23.12.2020, 07:33
Beşiktaş'tan Ocak 2018'de rekor bir bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig ekibinde bir türlü beklenen form grafiğini yakalayamamıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Crystal Palace'ta kiralık olarak geçiren ve 29 yaşındaki santrforla ilgili olarak Hollanda basınından gündem oluşturan bir iddia geldi.
Ülkede yayım yapan Algemeen Dagblad gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde forvet arayışında olan Feyenoord'un milli futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Bu sezon yalnızca 32 dakika süre alabilen Tosun Paşa ile West Bromwich Albion'ın da yakından ilgilendiği ifade edildi.
Ülkede yayım yapan Algemeen Dagblad gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde forvet arayışında olan Feyenoord'un milli futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Bu sezon yalnızca 32 dakika süre alabilen Tosun Paşa ile West Bromwich Albion'ın da yakından ilgilendiği ifade edildi.
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