Cenk Tosun sürprizi! İngiltere'den ayrılıyor

Beşiktaş'tan Ocak 2018'de rekor bir bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan ancak Merseyside ekibinde bir türlü dikiş tutturamayan milli futbolcu Cenk Tosun hakkındaki ayrılık dedikodularına bir yenisi daha eklendi. Adı her seferinde Siyah Beyazlılar ile birlikte anılan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili bugün Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Fussball Transfers adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga'da 30 maçtır galip gelemeyen ve ligin dibine demir atan Schalke 04'ün Ocak ayı için oluşturduğu transfer listesine golcü oyuncuyu da aldığını duyurdu. Bu sezon yalnızca 44 dakika sahada kalabilen Tosun Paşa'nın Everton ile 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

