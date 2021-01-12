Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi
Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun 357 gün sonra takımıyla gol sevinci yaşarken, golden sonra yaptığı kurt işareti İngiltere'de büyük tepkilere neden oldu.
GÜNDEM 12.01.2021, 02:54
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Cenk Tosun'un golden sonra yaptığı hareket İngiltere'de gündeme oturdu. Ülkücü işareti yapmakla suçlanan Tosun "Sevincimin siyasi anlamı yok" dedi.
İngiltere takımı Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun (29), 357 gün sonra gol sevinci yaşadı. Rotherham United'a attığı ikinci gol de VAR tarafından iptal edilen futbolcunun gol sonrası yaptığı el işareti ülkede karışıklığa sebep oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kurt işareti yaptığı ifade edilen Tosun'un bir daha Everton forması giymemesi gerektiğini ifade ettiler.
Konu ile ilgili Liverpool Echo gazetesine konuşan milli futbolcu, "Kurt işareti yapmadım ve hatta Türkiye'de kurt işareti yapan bir grup olduğunu bile bilmiyorum. Sadece Allah'a teşekkür için ellerimi havaya kaldırdım" ifadelerini kullandı.
İnternet sitesi The Athletic, kulüp yetkililerinin Tosun'la konuştuğunu, futbolcunun yaptığı işarette herhangi bir siyasi anlam olmadığını ifade ettiğini bildirdi.
İngiltere takımı Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun (29), 357 gün sonra gol sevinci yaşadı. Rotherham United'a attığı ikinci gol de VAR tarafından iptal edilen futbolcunun gol sonrası yaptığı el işareti ülkede karışıklığa sebep oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kurt işareti yaptığı ifade edilen Tosun'un bir daha Everton forması giymemesi gerektiğini ifade ettiler.
Konu ile ilgili Liverpool Echo gazetesine konuşan milli futbolcu, "Kurt işareti yapmadım ve hatta Türkiye'de kurt işareti yapan bir grup olduğunu bile bilmiyorum. Sadece Allah'a teşekkür için ellerimi havaya kaldırdım" ifadelerini kullandı.
İnternet sitesi The Athletic, kulüp yetkililerinin Tosun'la konuştuğunu, futbolcunun yaptığı işarette herhangi bir siyasi anlam olmadığını ifade ettiğini bildirdi.
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