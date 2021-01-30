Cengiz Yavilioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirildi.

Peki, Cengiz Yavilioğlu kimdir? İşte, Cengiz Yavilioğlu hakkında merak edilenler.



Cengiz Yavilioğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümününden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Cengiz Yavilioğlu Doktorasını ise Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde aldı.

Cengiz Yavilioğlu ilk olarak özelleştirme İdaresi Başkanlığında Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı olarak görev aldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, TEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ, Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlıklarını üstlenen Cengiz Yavilioğlu Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi bir süre çalıştı.

İngiltere Regent's Collage Ekonomi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Cengiz Yavilioğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve orta düzeyde Arapça da konuşabilmektedir. Ayrıca, Yavilioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Son olarak, Cengiz Yavilioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 30.01.2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirildi.

