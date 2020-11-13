Cengiz Ünder için karar verildi!

Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre; Roma, kiralık olarak gönderdiği oyuncularından 80 milyon euroluk gelir elde etmeyi planlıyor.

Cengiz Ünder'in Leicester City'de iyi bir performans sergilediği ve Premier Lig ekibinin 24 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon 6 maçta forma giyen Cengiz Ünder, 222 dakika sahada kaldı ve 3 asist yaptı.

