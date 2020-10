UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 4'üncü maçında kendi sahasında Sırbistan'ı konuk edecek olan A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder, Leicester City'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söylerken, "Leicester'daki ilk maçımda sonradan oyuna girdim. Çünkü ilk maçımdı. Umarım tekrardan ilk 11'e kavuşurum, milli takıma da daha formda gelirim. Artık tamamen hazır olduğumu düşünüyorum, her zaman iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Önümüzde zorlu maçlar var, yarın büyük bir maç oynayacağız, bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. En önemli odak noktalarımızdan birisi bu" ifadelerini kullandı.



Rusya maçında galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Cengiz Ünder, "Sonradan oyuna girdim ve takım arkadaşlarıma katkı sağladığım için mutluyum. İki önemli şutum kaleci tarafından çıkarıldı, bunun için çok üzgünüm. Bence çok rahat kazabileceğimiz bir maçtı, çok sayıda pozisyona girdik ikinci yarıda. Zeki'nin de kaçırdığı yüzde yüzlük bir pozisyon vardı. Ama bu maç geride kaldı, önümüze bakmak istiyoruz" diye konuştu.

Performansıyla ilgili gelen soruya Cengiz Ünder, "Her zaman hazırım, oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Tabii ki hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yaparım tabii ki" yanıtını verdi.



"Sakatlıktan öncesi ve sonrasında kendisini nasıl değerlendiriyor" sorusuna yanıt veren Cengiz Ünder, "Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra pandemiden önce sürekli oynuyordum, bence hiçbir zaman performansım kötüye gitmedi. Her zaman üstüne koydum, her zaman iyi futbol oynamaya çalıştım ve takım arkadaşlarıma destek vermeye çalıştım. Her maça çıktığımda en iyisini yapmak için sahaya çıkıyorum. Takım arkadaşlarımı sürekli pozisyona sokuyorum ve onlara yardım ediyorum. Şu anda Leicester'dayım ve çok mutluyum. İngiltere Premier Lig'de oynamak her zaman hayalimdi ve şu anda buradayım. Umarım uzun seneler bu ligde oynarım" dedi.



Cengiz Ünder son olarak milli takımda çok iyi bir atmosfer olduğunu dile getirerek, "Her kampa geldiğimde farklı bir motivasyonla geliyorum. Sürekli milli takıma gelmek istiyoruz, buradaki arkadaşlık ortamımız bambaşka bir seviyede. Çok iyi bir grubumuz oluştu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.