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Cengiz attı, Leicester City tur atladı
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leicester City, deplasmanda Brentford'u 3-1 yenerek tur atladı.
GÜNDEM 24.01.2021, 22:21
Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı 4. tur mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Championship takımlarından Brentford'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Mads Bech Sorensen'in golüyle geriye düşen Leicester City, Cengiz Ünder ile 46. dakikada eşitliği sağladı.
51. dakikada Youri Tielemans'ın penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 71. dakikada James Maddison ile durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Leicester City, tur atlayan taraf oldu.
Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini Kelechi Iheanacho'ya bıraktı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Mads Bech Sorensen'in golüyle geriye düşen Leicester City, Cengiz Ünder ile 46. dakikada eşitliği sağladı.
51. dakikada Youri Tielemans'ın penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 71. dakikada James Maddison ile durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Leicester City, tur atlayan taraf oldu.
Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini Kelechi Iheanacho'ya bıraktı.
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