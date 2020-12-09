Cenaze masrafı nedir, kimlere verilir? Cenaze ödeneği ne kadardır?

Cenaze yardımı sosyal yardım olup vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir.

Söz konusu yardımdan faydalanabilmesi için belirlenen şartlara uygunluğun yanında resmi başvurularını iletmeleri gerekir.

Peki cenaze yardımı nedir, şartları nelerdir? 2020 cenaze ödeneği ne kadar? İşte, cenaze yardımına ilişkin merak edilen detaylar…



Cenaze ödenekleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan kişilere tek bir sefer olmak üzere yapılır.

* İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda vefat eden,* Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı aldıkları sırada vefat eden,* Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi durumunda hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir.



Cenaze yardımı vefat eden kişilerin birinci dereceden akrabalarına yani eşi, çocukları, kardeşi ile anne ve babasına yapılan ödemedir.



2020 yılında cenaze ödeneği yardım miktarı 801 TL olarak belirlendi.

SGK cenaze yardımı enflasyon oranına bağlı olarak değişir.

Cenaze ödeneği başvurusu bizzat olarak gerçekleştirilir. Cenaze yardımı almaya hak kazanan kişilerin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde resmi başvurunun yapılması gerekir.



* Cenaze yardımı talep dilekçesi

* Vefat eden kişiye ait ölüm belgesi ya da raporu

* Cenaze ödeneği için başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

Cenaze ödeneği almak isteyenler talep dilekçesini muhtara onaylatmak zorundalar.

Söz konusu belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.



