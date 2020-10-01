Cenaze evine silahlı saldırı!
ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
GÜNDEM 01.10.2020, 07:59
Yerel televizyon kanallarının haberine göre, saldırı öğlen saatlerinde Serenity Cenaze Evi'nde onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda gerçekleşti.
Yetkililer, saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu ve en yakın hastanelere kaldırıldıklarını aktardı.
Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
Yetkililer, saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu ve en yakın hastanelere kaldırıldıklarını aktardı.
Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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