Cemre nedir? İlk cemre nereye, ne zaman düşecek?

Bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemre halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılır.

Cemre bir taraftan bahar bayramı nevruzun yaklaştığını duyuran cemre bir yandan da hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını bir yandan da tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İlk cemre, şubat ayında sıcaklık artışı olarak tanımlanır. Meteorolojik olarak üçüncü cemre sonrasında baharın geldiği kabul edilir.

Arapça kökenli bir sözcük olan cemre kor ateş anlamına gelir.

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta gerçekleştiği ifade edilen sıcaklık artışıdır.

Öte yandan Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Cemre Türk ve Altay halk kültüründe İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili inancını ifade eden cemre Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını anımsayır. "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

Kış aylarından sonra havaların ısınmasını temsil eden"cemre"nin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İlk cemre düşmesinden bir hafta sonra yani 27 Şubat'ta ikinci cemre suya düşecek ve suları ısıtacak.

Üçüncü ve son cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek ve kır çiçeklerinin kendini göstermesiyle baharı müjdeleyecek.

