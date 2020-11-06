Cemil Çiçek’in kızı ve damadını dolar vurdu: 'Şahsen iflas ettiler'

Türkiye’de peş peşe yaşanan iflas dalgasına AKP’nin ağır toplarından Cemil Çiçek’ın kızı ve damadı da katıldı.

Türk lirasının erimesi ve doların rekor üstüne rekor kırması karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” yanıtını verirken, kurdaki yükseliş nedeniyle Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in kızı İclal Cicioğlu ve damadı Zeynel Anıl Cicioğlu “şahsen” iflas etti.

Cicioğlu çifti daha önce ortak olduğu dört şirketin mali krize girmesine neden olarak kurlardaki sert yükselişi ve ekonomideki daralmayı göstermişti.

Çift, borçların ödenmesinde güçlük yaşandığı, haciz tehdidinin giderek arttığı, iflasların önüne geçmek için konkordato talebinde bulunmuştu.

Ancak, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İclal Cicioğlu ve Zeynel Anıl Cicioğlu hakkında iflas kararı verdi.

Bir dönem AKP İstanbul İl Yöneticisi olarak görev yapan Zeynel Anıl Cicioğlu ve İclal Çiçek, 2005 yılında evlenmişti.

