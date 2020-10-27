Cemal Enginyurt’un koronavirüs testi pozitif çıktı

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Enginyurt, tedavisine evde devam edildiğini belirtti.Twitter açıklama yapan Cemal Enginyurt, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Enginyurt'un paylaşımı şöyle: "Covid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor Dualarınızı esirgemeyin."

