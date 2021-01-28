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Cemal Enginyurt'un 'ben döverdim' dediği Sabahattin Önkibar'dan cevap
MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Sabahattin Önkibar'ın darp edilmesine ilişkin "fırsat...
GÜNDEM 28.01.2021, 16:02
MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Sabahattin Önkibar'ın darp edilmesine ilişkin "fırsat bulsam ben döverdim" demişti. Enginyurt'un sözlerine Önkibar'dan sert tepki geldi.
Gazeteci Sabahattin Önkibar, 2019 yılının Mayıs ayında Ankara'da evine 300 metre kala saldırıya uğramıştı.
MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Sabahattin Önkibar'ın darp edilmesini neden kınamadığına ilişkin açıklama yaptı.
Cemal Enginyurt, "Sebahattin Önkibar dayak yedi, kınamadım. Çünkü fırsat bulsam ben döverdim. Neyin kınanmasını bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından Enginyurt'a tepki gösteren Önkibar şunları paylaştı:
"Meyhaneci @cenginyurt52 Sen Ülkücülükten geçiniyorsun. Başka zerre vasfın yok. Pardon. Rakı servisin de fena değil... Bahçeli'ye hakaretlerinin beraber gitriğimiz lokalden onlarca şahit var. Hadi yalan desene. Hadi arada buluşalım, hemen geliyorum. Meyhaneci @cenginyurt52... Ekrandan Sallama Yanına Geliyorum. Nerdesin... Meyhaneci @cenginyurt52 Abi deyip önümde eğildiğin günleri unuttun. Bütün pisliklerini dökeceğim."
Gazeteci Sabahattin Önkibar, 2019 yılının Mayıs ayında Ankara'da evine 300 metre kala saldırıya uğramıştı.
MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Sabahattin Önkibar'ın darp edilmesini neden kınamadığına ilişkin açıklama yaptı.
Cemal Enginyurt, "Sebahattin Önkibar dayak yedi, kınamadım. Çünkü fırsat bulsam ben döverdim. Neyin kınanmasını bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından Enginyurt'a tepki gösteren Önkibar şunları paylaştı:
"Meyhaneci @cenginyurt52 Sen Ülkücülükten geçiniyorsun. Başka zerre vasfın yok. Pardon. Rakı servisin de fena değil... Bahçeli'ye hakaretlerinin beraber gitriğimiz lokalden onlarca şahit var. Hadi yalan desene. Hadi arada buluşalım, hemen geliyorum. Meyhaneci @cenginyurt52... Ekrandan Sallama Yanına Geliyorum. Nerdesin... Meyhaneci @cenginyurt52 Abi deyip önümde eğildiğin günleri unuttun. Bütün pisliklerini dökeceğim."
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