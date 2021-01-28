Cemal Enginyurt'tan şaşırtan ironi! Canlı yayında herkesi şaşırttı
Demokrat Parti'ye Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayınında yaptığı ironi ile herkesi şaşırttı.
GÜNDEM 28.01.2021, 07:15
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MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global'de canlı yayınında yaptığı ironi ile herkesi şaşırttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yaptığı ironiyle dikkat çeken Enginyurt, muhalefetin yanlış yaptığını söylemesi üzerinden yaptığı ironi ile AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
"Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan, iltimaslı bir insan" diyen Enginyurt, "O'nun yaptığı her şey doğrudur" diyerek canlı yayındaki herkesin şaşkın gözlerle bakmasına neden oldu.
Cemal Enginyurt'un konuştuğu sırada şaşıran konuklar, konuşmanın daha sonra ironi olduğunu anladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yaptığı ironiyle dikkat çeken Enginyurt, muhalefetin yanlış yaptığını söylemesi üzerinden yaptığı ironi ile AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
"Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan, iltimaslı bir insan" diyen Enginyurt, "O'nun yaptığı her şey doğrudur" diyerek canlı yayındaki herkesin şaşkın gözlerle bakmasına neden oldu.
Cemal Enginyurt'un konuştuğu sırada şaşıran konuklar, konuşmanın daha sonra ironi olduğunu anladı.
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