Cemal Enginyurt'tan Numan Kurtulmuş'a:

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf karesi olay oldu.AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'ın Gaziantep Üniversitesi'ni ziyareti sırasında çekildiği belirtilen fotoğraf karesinde Kurtulmuş'un üniversite rektörü Arif Özaydın'ın makam koltuğunda oturduğu görülüyor. Enginyurt, söz konusu fotoğrafı üniversitenin sitesinden aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

" Ak Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörünün koltuğuna oturmuş. Rektör beyde ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak. @NumanKurtulmus yakışmışsın koltuğa, yaparsa Ak Parti yapar. Durmak yok,yola devam."

Enginyurt'un paylaşımı tartışma çıkarttı. Sosyal medyada çoğu kullanıcı fotoğraf karesine tepki gösterirken, bazıları da Kurtulmuş'un rektör Özaydın'ın eski hocası olduğunu ve o yüzden orada oturmasının normal olduğunu belirtti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Özaydın, "İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora yaparken engin bilgisinden faydalandığım ve şu an AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş üniversitemizi ziyaretiyle bizleri onurlandırmıştır. Sayın hocama nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaretinde, Prof. Özaydın'ın makam koltuğuna oturmasına gelen eleştirilere, "Doktora öğrencilerimden biridir. Arif de hocasını makamında karşılayan bir öğrenci olarak hislendi. Hocasını karşılamanın verdiği sevinçle bize yerini gösterdi. Bu hoca-talebe ilişkisi içinde bir ziyarettir" dedi.

Kurtulmuş o fotoğraf hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep'teki 10-15 dakikalık ziyaretten nasıl böyle bir sonuç çıkardılar? Benim bir siyasi, bir de öğretim üyesi kimliğim var. Çok sayıda öğrencim vardır. Rektöre ziyaretim de siyasi bir ziyaret değildir. Bir kelime siyasetten bahsedilmemiştir. Doktora öğrencilerimden biridir. Arif de hocasını makamında karşılayan bir öğrenci olarak hislendi. Bu hoca-talebe ilişkisi içinde bir ziyarettir. Her şeyi politika malzemesi olarak görmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalır. Orada bir hoca olarak bulundum. Bir öğrencinin öyle bir makamda bulunmasından dolayı o odaya gittim. Sayın Rektör de hocasını karşılamanın verdiği sevinçle bize yerini gösterdi."

