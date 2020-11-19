Cemal Enginyurt'tan, Alaattin Çakıcı geri adımı! Paylaşımı sildi

Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti. Bu hareket birçok ismin tepkisine neden oldu.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt da duruma tepki gösteren isimler arasındaydı. Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanını sevmeyebilirsiniz,fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti Genel Başkanına,ağır hakaret etme hakkı yoktur. Eğer buna karşı çıkmazsak,yarın önüne gelen Parti liderlerine hakaret eder. Fikri olan söylesin,kötü söz kimseye yakışmaz." dedi.

Bu sözlerle Alaattin Çakıcı'ya tepki gösteren Enginyurt'un kısa süre sonra söz konusu paylaşımı sildiği görüldü.

