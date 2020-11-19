Son Dakika
Cemal Enginyurt'tan, Alaattin Çakıcı geri adımı! Paylaşımı sildi
Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki gösterdiği tweetini kısa süre içinde sildi.
GÜNDEM 19.11.2020, 08:27
2
Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti. Bu hareket birçok ismin tepkisine neden oldu.
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt da duruma tepki gösteren isimler arasındaydı. Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanını sevmeyebilirsiniz,fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti Genel Başkanına,ağır hakaret etme hakkı yoktur. Eğer buna karşı çıkmazsak,yarın önüne gelen Parti liderlerine hakaret eder. Fikri olan söylesin,kötü söz kimseye yakışmaz." dedi.
Bu sözlerle Alaattin Çakıcı'ya tepki gösteren Enginyurt'un kısa süre sonra söz konusu paylaşımı sildiği görüldü.
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt da duruma tepki gösteren isimler arasındaydı. Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanını sevmeyebilirsiniz,fikirleri sizin için önemsiz olabilir. Lakin hiç kimsenin bir parti Genel Başkanına,ağır hakaret etme hakkı yoktur. Eğer buna karşı çıkmazsak,yarın önüne gelen Parti liderlerine hakaret eder. Fikri olan söylesin,kötü söz kimseye yakışmaz." dedi.
Bu sözlerle Alaattin Çakıcı'ya tepki gösteren Enginyurt'un kısa süre sonra söz konusu paylaşımı sildiği görüldü.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü