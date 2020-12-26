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Cemal Enginyurt: MHP çözüm sürecini gördü, AK Parti ile kavga var

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Enginyurt, MHP ile AK Parti arasında kavga olduğunu söyledi.

GÜNDEM 26.12.2020, 11:01
Cemal Enginyurt: MHP çözüm sürecini gördü, AK Parti ile kavga var
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kanal42 Sümen Altı programında Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında flaş sözler sarf etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, “Sayın Cumhurbaşkanı Külliyeye yerleşti şimdi ne söyleniyorsa, onu duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta bir fırına girdi. Kendisi ‘Bu ülkede askıda ekmeğe ihtiyaç yok’ dedi. Ekmek aldığı fırında askıda ekmek asılıydı. Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki, sokaktan o kadar habersiz ki askıda ekmeğe gerek yok diyor, ekmek aldığı fırında askıda ekmek var, onu göremiyor. Sayın Cumhurbaşkanı halktan koptu. Yanındakiler de ne duymak istiyorlarsa onu söylüyorlar.” dedi. 

Cemal Enginyurt, "Eğer AK Parti’den yeni bir çözüm süreci başlatacaklarsa, bunu net bir şekilde söylemeleri lazım. Çıkın bunu millete anlatın. O günkü çözüm sürecinin doğru olduğunu söyleyenler var. Bugün ne diyeceksiniz? MHP ile AK Parti arasında bir kavga olduğunu düşünüyorum. Sayın Bahçeli ısrarla son 1 hafta içerisinde HDP’ye bu kadar saldırıyorsa o da yeni bir çözüm süreci olacağını gördü ki, bunu engellemeye çalışıyor diye düşünmeye başladım." değerlendirmesinde bulundu. Enginyurt'un konuşması şöyle: 

Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde bir fırından ekmek aldığı ve o anların servis edildiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’da “Evimize ekmek götüremiyoruz” diyen birine çok kızdığını ve o kişiye ‘abartıyorsunuz, çay için keyif yapın’ dediğini hatırlatan Enginyurt, şunları söyledi:

Bilim Kurulu Üyelerini dinlerken umutsuzluğa kapıldığını söyleyen Enginyurt, “Bilim Kurulu üyeleri içinde sahadan kimse yok. Siz, nasıl korona virüs ile mücadele edeceksiniz? Bilim Kurulu üyen evden dışarı çıkmıyor. Televizyon programlarına Skype ile katılıyor. Her gün dünyamızı karartmaktan başka bir iş yapmıyorlar. ‘Öldük, öleceğiz’ diyorlar. Bilim Kurulu Üyelerini dinlerken kafama sıkasım geliyor. Hastanede çalışan adam neden Bilim Kurulunda yer almıyor? Ben, Şehir Hastanesi’nde 14 gün çok ağır bir şekilde yattım. Doktorlar, hemşireler korona olmuştu. Hastanede çalışan temizlikçiler korona olmuştu. Şimdi hastanelerin kapısında bu insanlar döner sermayelerini alamadıkları için uğraşıp, duruyorlar. Doktorlar hak ettiği paraları alamıyor. Sayın Cumhurbaşkanına olaylar farklı anlatılıyor. O da olayları gerçekten anlatıldığı gibi zannediyor. Padişahın bir hikayesi var, bizimki de o hesap. Biz, hala ağlama modundayız” şeklinde konuştu.

AİHM’nin Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Enginyurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:
O ZAMAN ADAMA SORARLAR AİHM'Yİ KANUN OLARAK ÇIKARAN KİM?: HDP, Kürtleri temsil edemez. Selahattin Demirtaş ise bana göre teröristtir. ‘PKK bizim arka bahçemizdir, APO’nun heykelini dikeceğiz’ diyen Demirtaş teröristtir. Kendisi terörist olduğu için yargılanmaktadır. AİHM kararına gelince de, sayın Cumhurbaşkanı da sayın Devlet Bahçeli de bu kararı tanımadıklarını söylüyor. O zaman adama sorarlar tanımadığınız bu kararı kim çıkarttı diye. AİHM’yi TBMM’de kanun olarak çıkaran kim? Niye çıkarttınız o zaman? Niye yasallaştırdınız? Şimdi biz ‘AİHM’nin kararlarını tanımıyoruz’ diyeceksiniz. Selahattin Demirtaş’ın terörist olması ayrı bir şeydir, AİHM’nin kararını tanımıyoruz demek ayrı bir şeydir. Tanımıyorsan Avrupa Birliğinden çık kardeşim, görüşmeleri bitir. Türkiye’nin yaptırımları göze alabileceğini de düşünmüyorum. ÖCALAN İLE GÖRÜŞEN HAİN OĞLU HAİNDİR: Sayın Bahçeli ısrarla HDP kapatılsın diyor. Numan Bey ile Ömer Çelik de diyor ki parti kapatmak doğru değil. Ömer Çelik kendiliğinden mi konuştu bunları. Sayın Cumhurbaşkanının haberi yok mu bundan? Osman Öcalan çıktı ve ‘Ben bir danışmanla uzun uzun konuştum’ dedi. Bu hainle görüşen, hain oğlu haindir. Hangi Cumhurbaşkanı danışmanı Osman Öcalan ile görüşmüşse hain oğlu haindir. Delikanlı gibi çıksınlar, ne yapmak istediklerini söylesinler. Bu milletin aklıyla alay etmesinler. BAHÇELİ HDP'YE SALDIRIYORSA ÇÖZÜM SÜRECİNİ GÖRDÜ: Ben her zaman HDP kapatılsın dedim, demeye de devam ediyorum. Eğer AK Parti’den yeni bir çözüm süreci başlatacaklarsa, bunu net bir şekilde söylemeleri lazım. Çıkın bunu millete anlatın. O günkü çözüm sürecinin doğru olduğunu söyleyenler var. Bugün ne diyeceksiniz? MHP ile AK Parti arasında bir kavga olduğunu düşünüyorum. Sayın Bahçeli ısrarla son 1 hafta içerisinde HDP’ye bu kadar saldırıyorsa o da yeni bir çözüm süreci olacağını gördü ki, bunu engellemeye çalışıyor diye düşünmeye başladım. Eğer yeni bir çözüm süreci yaşanırsa, AK Parti ve MHP birlikteliğinin de devam edeceğini düşünmüyorum. Devam etse bile ülkücüler, isimlerinin AK Parti ile yan yana anılmasını istemez. AİHM KARARINI TANIMIYORSANIZ REFERANDUMA GİDİN: AİHM ile restleşeceksek Cumhurbaşkanına sesleniyorum, ‘Referandum’ yapın. AİHM kararını tanımayacağız diyorsanız Türk milletine sorun ve referandum yapın. Alın milletin desteğini. Bunu da ilk defa sizin televizyonunuzda açıklıyorum. Cumhur İttifakı olarak yapmayın bunu. Restleşmeye gitmeyin. ‘Biz ülkeyi yönetiyoruz, istediğimizi yaparız’ demeyin. Milletin adına oradaysanız ve milleti temsil ettiğinizi söylüyorsanız AİHM’yi tanıyalım mı tanımayalım mı diye referandum yapalım.”
“Erdoğan, ‘Bu ülkede ekmeğe muhtaç olan hiç kimse yoktur’ dedi. Sayın Bahçeli ne yaptı? Askıda ekmek kampanyası başlattı. AK Partili bir Milletvekili de ‘kuru ekmek yiyorlar, yeter’ dedi. Bunları gündeme getirmek, AK Partiye düşmanlık değil. Sayın Cumhurbaşkanı vekillerinin, bakanlarının ne yaptığını göremiyor. Sokağı göremiyor. Bunu görsünler, sokak aç. Sokak, ekmeğe muhtaç. Sokakta insanlar intihar ediyor. Sokakta kadın cinayetleri neden arttı? Geçimsizlikten. AK Parti içerisinde bunları dert edinenlerin olduğunu düşünmüyorum. Çalışma Bakanı, bu ülkede yoksulun olmadığını söylüyor. Bu ülkede kumarbazlar vergi ödemiyor. Milli Piyangocular, at yarışçıları vergi ödemiyor. Asgari ücretli vergi ödüyor. Bundan 5 yıl önce sayın Cumhurbaşkanı Keçiören’de bir evde oturuyordu. Evden çıktığında simitçiye selam veriyordu. Taksi durağına uğrayıp, çay içiyordu. Pastaneye uğruyordu. Sokaktan haberdardı. Sayın Cumhurbaşkanı Külliyeye yerleşti şimdi ne söyleniyorsa, onu duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta bir fırına girdi. Kendisi ‘Bu ülkede askıda ekmeğe ihtiyaç yok’ dedi. Ekmek aldığı fırında askıda ekmek asılıydı. Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki, sokaktan o kadar habersiz ki askıda ekmeğe gerek yok diyor, ekmek aldığı fırında askıda ekmek var, onu göremiyor. Sayın Cumhurbaşkanı halktan koptu. Yanındakiler de ne duymak istiyorlarsa onu söylüyorlar.”
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