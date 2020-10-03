Cemal Enginyurt: Cumhur İttifakı'na destek eskisi gibi değil

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Enginyurt, başkanlık sisteminde milletvekilliğin bir öneminin kalmadığını, Cumhurbaşkanlığının sembolik olması gerektiğini savundu. Cemal Enginyurt, " Türkiye'nin birçok vilayetinde gezerek gördüm ki AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek eskisi gibi 50.1 düzeyinde değil." dedi.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Başkanlık sisteminde milletvekilliğinin hiçbir önemi kalmadı. Parlamentonun bir önemi kalmadı. Cumhurbaşkanı sembolik olmalı, Cumhurbaşkanının yetkileri alınmalı. Sembolik bir Cumhurbaşkanı haline getirilmeli. Parlamenter sistem güçlendirilmeli. Başkanlık sistemi güçlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin milliyetçilik, adalet ve demokrasi noktasında kazanımlarını ve bu noktada daha güçlü hale gelmesi gerektiğine inananlardanım. Şu anki başkanlık sistemi diye ifade edilen sistem yüzde 50+1’e dayanmaktadır. İki aydan bu tarafa bölgede ve Türkiye’nin birçok vilayetinde gezerek gördüm ki Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, Cumhur İttifakı’na destek eskisi gibi 50.1 düzeyinde değil.

“Milletvekilleri dert yanıyor” diyen Enginyurt, bir Ordu milletvekilinin yerel televizyonda ‘bürokratlar bizi dinlemiyor, iş yapamıyoruz, bizi devlet dairelerine almıyorlar’ sözlerini örnek gösterdi.

Enginyurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan ne anlaşılıyor? Başkanlık sisteminde milletvekilliğinin hiçbir önemi kalmadı. Parlamentonun bir önemi kalmadı. İtibar görmüyor. Bakanlar telefona çıkmıyor. Bürokratlar telefona çıkmıyor. Daire başkanları milletvekillerinin söylediklerini ciddiye almıyor. Ama hesabı milletvekili veriyor. Seçim bölgesinde halkla karşı karşıya gelen milletvekili. Örneğin Ordu’ya şehir hastanesi yapılması gerekiyor. Hâlâ en ufak bir yapılan hizmet, temel atma, ihale yok.

Parlamenter sistem güçlendirilmiş bir başkanlık olmalı, Cumhurbaşkanı sembolik olmalı, Cumhurbaşkanının yetkileri alınmalı. Sembolik bir Cumhurbaşkanı haline getirilmeli. Parlamenter sistem güçlendirilmeli. Başkanlık sistemi güçlendirilmeli.”

