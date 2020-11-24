Cemal Enginyurt, Bülent Arınç'ın istifasına tepki gösterdi

Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi görevinden istifa etmesini sosyal medya hesabından değerlendirdi. "Zerre kadar hakkım varsa helal etmiyorum" diyerek Bülent Arınç'a tepki gösteren, Cemal Enginyurt'un açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç istifa etmiş. Şehitlerimizin,Gazilerimizin ruhları şad olsun.

Zerre kadar hakkım varsa helal etmiyorum. Siyaseten ve fikren her zaman karşısında olacağım."

