Cemaat İslamiyye'nin manevi lideri serbest kalacak

Endonezya yönetimi, İslami yapılardan Cemaat İslamiyye'nin manevi lideri olarak bilinen Ebubekir Beşir'in serbest bırakılacağını açıkladı.

Beşir, 2002 yılında Endonezya'da düzenlenen Bali saldırılarının arkasındaki grubun lideri olarak anılıyordu.

Daha önce de Beşir'in İlerleyen yaşı nedeniyle serbest bırakılacağı öne sürülmüş ancak hapsine devam edilmişti.

Hükümetin hukuki işlerinden sorumlu sözcülerden Rika Aprianti tarafından yapılan açıklamada Beşir'in cezasını doldurduğu için bu hafta içinde serbest bırakılacağı belirtildi.

Ebubekir Beşir, 2002 yılında Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştirilen, 88'i Avustralyalı 202 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının arkasındaki "Cemaat İslamiyye" adlı grubun dini lideriydi. 82 yaşındaki Beşir, ilk olarak 26 ay cezaya çarptırılmış, 2006 yılının Aralık ayında serbest bırakılmıştı.

Beşir, halihazırda Endonezya'nın en önde gelen cihat yanlısı liderleri arasında gösteriliyor.



2011 yılında bir kez daha terörü teşvik etmek ve Açe merkezli bir silahlı grubu finanse etmekle suçlanmış ve 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

12 Ekim 2002 tarihinde Endonezya'nın Bali adasında Batılıların gittiği iki gece kulübüne ve ABD'nin Konsolosluk ofisine saldırı düzenlenmişti. Saldırının arkasındaki üç isim, İmam Samudra, Amrozi Nurhasyim ve Huda bin Abdulhak, 2008 yılında kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Ebubekir Beşir, saldırıyı düzenleyen grubun lideriydi.



Beşir'in serbest kalması, Cemaat İslamiyye'ye baskıların arttığı bir sürece denk geldi.

2020 Aralık ayı başından bu yana grubun birçok lideri ve üyesi gözaltına alındı.

El Kaide bağlantılı olduğu öne sürülen cihat yanlısı Cemaat İslamiyye'nin son operasyonlarla büyük bir darbe almış olsa da faaliyetlerini sürdüreceği tahmin ediliyordu.

