Cem Yılmaz'dan Bakan Koca'ya: Tamam yine siz haklısınız

Sosyal medyadaSMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaya Sağlık Bakanı Koca'dan: 'Kirli kampanyaya alet olmayın' tepkisi gelmişti.

“Milli Piyango’nun Türkiye Varlık Fonu’na devredilen 75 milyon TL’lik ikramiyesi SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın’ kampanyasıyla ilgili olarak sarfettiği bu sözlere tepkiler gecikmedi.



Kampanyaya destek veren isimlerden olan Cem Yılmaz, Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından yeni paylaşımlarda bulundu.

Sanatçı “Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Geçen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti, yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış. Uyardığınız için teşekkürler. Sağ olun. Bir daha yapmam” diye tepkisini dile getirdi.



Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım.Gecen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti ,yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış.Uyardıgınız için tesekkürler. Sagolun.Bir daha yapmam.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 3, 2021



Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım.Gecen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti ,yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış.Uyardıgınız için tesekkürler. Sagolun.Bir daha yapmam. pushfn('ads'); — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 3, 2021

