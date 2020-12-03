Cem Uzan'dan flaş iddia! Katar'dan gelen paralar kime ait?
Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, AKP hükümetinin Katar yaptığı anlaşmalara dair önemli bir iddiada bulundu.
GÜNDEM 03.12.2020, 04:37
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Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, AKP hükümetinin Katar ile yaptığı ekonomik anlaşmalara dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Katar ile yapılan anlaşmalar üzerinden Türkiye'ye gelen paraların AKP'ye ait olduğunu söyleyen Uzan, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
Konuya dair paylaşımla yeni bir tartışma konusu ortaya atan Uzan, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Çok net bir şey söyleyeceğim; Katar'dan gelen para Katar'ın parası değil, AKP iktidarının kendi parası."
Çok net bir şey söyleyeceğim; Katar'dan gelen para Katar'ın parası değil, AKP iktidarının kendi parası.
— Cem Uzan ?? (@uzancc) December 2, 2020
Çok net bir şey söyleyeceğim; Katar'dan gelen para Katar'ın parası değil, AKP iktidarının kendi parası. — Cem Uzan ?? (@uzancc) December 2, 2020
Katar ile yapılan anlaşmalar üzerinden Türkiye'ye gelen paraların AKP'ye ait olduğunu söyleyen Uzan, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
Konuya dair paylaşımla yeni bir tartışma konusu ortaya atan Uzan, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Çok net bir şey söyleyeceğim; Katar'dan gelen para Katar'ın parası değil, AKP iktidarının kendi parası."
Çok net bir şey söyleyeceğim; Katar'dan gelen para Katar'ın parası değil, AKP iktidarının kendi parası.
— Cem Uzan ?? (@uzancc) December 2, 2020
Çok net bir şey söyleyeceğim; Katar'dan gelen para Katar'ın parası değil, AKP iktidarının kendi parası. — Cem Uzan ?? (@uzancc) December 2, 2020
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