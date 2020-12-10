Cem Uzan'dan dolar kuru iddiası! Dolar 20 lirada durmayacak çünkü..

Ekonomist Murat Muratoğlu'nun You Tube kanalına konuk olan Cem Uzan, dolar kuruna ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dolar kurundaki hareketlilik sonrası piyasalar "kurun düşüşe mi yoksa yükselişe mi" geçeceğini merak ediyor. Birçok ekonomist, dolar kuruna ilişkin tahminlerde bulunuyor. Peki, dolar kaç TL olacak, dolar ne zaman yükselişe geçecek? sorusunun yanıtını yatırımcıları ilgilendiriyor.

10 Aralık Perşembe günü dolar kuru 7.83 TL'den güne başladı. Daha sonra dolar 7.87'ye kadar yükseldi. Peki, dolar kuru ne zaman yükselecek yada düşecek?

Ekonomist Murat Muratoğlu'nun "Türk ekonomisi patlama sınırında mı yoksa o sınırı geçti mi? sorusuna Cem Uzan, Türkiye ekonomisini değerlendirerek, "Türk ekonomisi patlama sınırının ötesinde. Türkiye'nin rezervleri eksi duruma düşmüş durumda. Nasıl peki rezervlerinin eksiye düşüyor. Cari açığımız olduğu sürece, sadece sıcak para ve faiz döngüsüyle yaşarsın. O yüzden dolarda bir düşüş olmaz." dedi.

Dolar kurunda büyük bir yükseliş olabileceğini iddia eden Cem Uzan, "Dolar yükseliş tahminin de bulunmak çok zor. Olayın vahameti çok büyük. Ekonomiye bakarsak bir sene sonra dolar 20 lirada görürsem şaşırmam." ifadesini kullandı.

Cem Uzan, konuşmasına şu şekilde devam etti;

Türkiye ekonomisi çok durumda. İflas ettik ama kimsenin haberi yok... Devletin verilerine artık güven kalmadı. Bankalar şu an batık verme durumunda... Batık durumdalar ama BBDK'nın kararı sonrası batık diyemiyorsun... Bankaların sermayeleri bitti. Bankaların yüzde 25 batıkta... Sermaye artımı gerekecek. 2021 yılında ciddi bir bankacılık krizi geliyor. Türkiye'nin yurtdışında, para piyasalarında, siyasi çevrelerde olsun hiçbir irtibarı kalmamıştır. 11 Aralık'ta Avrupa Birliği'nin açıklaması olacak. Bir yatırım çıkması bekleniyor. Uyarı noktasından ziyade bir dişli bir yatırım gelebilir."

HABER: MİLLİGAZETE İNTERNET

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