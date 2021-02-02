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Cem Toker Melih Bulu'ya 20 yıl önceki mektupla istifa çağrısı yaptı
Eski Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu hakkındaki paylaşımıyla dikkat çekti.
GÜNDEM 02.02.2021, 12:32
Eski Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Cem Toker, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu hakkında paylaşım yaptı.
Melih Bulu'nun 20 yıl önce kendisinden üniversite için tavsiye mektubu istediğini belirten Toker, Melih Bulu'ya istifa etmesi önerisinde bulundu.
Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Toker, şu ifadeleri kullandı:
"Melih; 20 yıl kadar önce benden üniversite için tavsiye mektubu istemiştin, ben de yazmıştım.
Bugün de sana bir tavsiye notu yazayım. Belli ki orada istenmiyorsun.
Bence derhal görevden affını iste. Sen de rahatla, gençleri de, kampüsü de, akademiyi de, ülkeyi de rahatlat."
Melih;20 yıl kadar önce benden üniversite için tavsiye mektubu istemiştin, ben de yazmıştım.Bugün de sana bir tavsiye notu yazayım.Belli ki orada istenmiyorsun.Bence derhal görevden affını iste.Sen de rahatla, gençleri de, kampüsü de, akademiyi de, ülkeyi de rahatlat..
— CEM TOKER? (@tokcem) February 2, 2021
Melih;20 yıl kadar önce benden üniversite için tavsiye mektubu istemiştin, ben de yazmıştım.Bugün de sana bir tavsiye notu yazayım.Belli ki orada istenmiyorsun.Bence derhal görevden affını iste.Sen de rahatla, gençleri de, kampüsü de, akademiyi de, ülkeyi de rahatlat.. pushfn('ads'); — CEM TOKER? (@tokcem) February 2, 2021
Melih Bulu'nun 20 yıl önce kendisinden üniversite için tavsiye mektubu istediğini belirten Toker, Melih Bulu'ya istifa etmesi önerisinde bulundu.
Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Toker, şu ifadeleri kullandı:
"Melih; 20 yıl kadar önce benden üniversite için tavsiye mektubu istemiştin, ben de yazmıştım.
Bugün de sana bir tavsiye notu yazayım. Belli ki orada istenmiyorsun.
Bence derhal görevden affını iste. Sen de rahatla, gençleri de, kampüsü de, akademiyi de, ülkeyi de rahatlat."
Melih;20 yıl kadar önce benden üniversite için tavsiye mektubu istemiştin, ben de yazmıştım.Bugün de sana bir tavsiye notu yazayım.Belli ki orada istenmiyorsun.Bence derhal görevden affını iste.Sen de rahatla, gençleri de, kampüsü de, akademiyi de, ülkeyi de rahatlat..
— CEM TOKER? (@tokcem) February 2, 2021
Melih;20 yıl kadar önce benden üniversite için tavsiye mektubu istemiştin, ben de yazmıştım.Bugün de sana bir tavsiye notu yazayım.Belli ki orada istenmiyorsun.Bence derhal görevden affını iste.Sen de rahatla, gençleri de, kampüsü de, akademiyi de, ülkeyi de rahatlat.. pushfn('ads'); — CEM TOKER? (@tokcem) February 2, 2021
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