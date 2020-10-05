Çelik’ten Macron'a tepki: Diktatörce bir yaklaşım ve kara cehalet!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'ın İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur" dedi. Çelik, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Macron’un, Bakanlar Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklaması çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor...

Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam’ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor.

Macron’un bakış açısı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlar. Macron’un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa’nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir.'Cumhurbaşkanımız defalarca zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı'Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron’a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti.

