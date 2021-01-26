Çelik: Kılıçdaroğlu yargı mensuplarına baskı kurmaya çalışıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ettiği sırada açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasına tepki gösterip Kılıçdaroğlu'na sert ifadeler kullandı. Çelik, "CHP'nin bu dilinin bir yıkım siyaseti olduğunu görüyoruz. CHP motivasyonu tamamen yok olmuştur. Kuşkusuz bu CHP'ye destek veren vatandaşlar için büyük bir haksızlıktır. İnsanlar bu tepkisini yansıtıyor. Kendisi bugün çok kötü bir grup konuşması yaptı. Yargı mensuplarını tehdit edip, baskı kurmaya çalışıyorsunuz."Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından anlıyoruz ki nefret ve husumet siyaseti CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından bir yazılım haline getirilmiştir. Bu yazılım, her gün yeni 'aplikasyon'lar üreterek nefreti, husumeti artırmak şeklinde bir tavır ortaya koyuyor.

Geçmişte CHP'ye emek verenlerin fikir üretenlerin tüm emeklerinin gasp edildiğini, Kılıçdaroğlu döneminde Avrupa'nın aşırı sağcılarıyla yarışan bir siyasi dil kullanıldığını kayda geçirmek gerekiyor.

Bugün entresan bir hafıza yoksunluğu ile yapılmış bir basın toplantısıydı. Diyor ki; 'AK Parti ne yapamak istedi de engel olduk?' Ne zaman iyi bir şey gerçekleştirsek, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne gitmek şeklinde bir tutum sergilediniz. Bu sorunun yanıtı açıktır. Gücünüz yetseydi hepsine engel olacaktınız. Millet size izin vermedi.

Yargı mensuplarını tehdit edip, baskı kurmaya çalışıyorsunuz."

