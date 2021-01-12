Cehenneme bir odun daha... Sheldon Adelson geberdi
Cehenneme bir odun daha... Trump ve Netanyahu'nun başkanlıklarının borç olduğu Siyonizm sevdalısı Sheldon Adelson geberdi.
GÜNDEM 12.01.2021, 20:21
Cehenneme bir odun daha...
ABD'nin geleneksel zenginleri arasında ilk 10’a giren digital ekonomi öncesi, servetinin tam rakamı hiçbir zaman bilinmeyen ve Trump ve Netanyahu'nun başkanlıklarının borç olduğu Siyonizm sevdalısı Sheldon Adelson geberdi.
Ukrayna yahudisi göçmen bir ailenin çoçuğu ve kumarhaneler kralı olan kazandığı paraları yahudi çocukları israili gezip görebilmesi için yapılan organizasyonlara 1 Milyar dolardan fazla bağışta bulunmuştu.
Filistin halkının en büyük düşmanlarından birisi olan Amerikan büyükelçiliğinin Kudus’e taşınma fikrinin babası Sheldon Adelson 87 yaşında geberdi.
ABD'nin geleneksel zenginleri arasında ilk 10’a giren digital ekonomi öncesi, servetinin tam rakamı hiçbir zaman bilinmeyen ve Trump ve Netanyahu'nun başkanlıklarının borç olduğu Siyonizm sevdalısı Sheldon Adelson geberdi.
Ukrayna yahudisi göçmen bir ailenin çoçuğu ve kumarhaneler kralı olan kazandığı paraları yahudi çocukları israili gezip görebilmesi için yapılan organizasyonlara 1 Milyar dolardan fazla bağışta bulunmuştu.
Filistin halkının en büyük düşmanlarından birisi olan Amerikan büyükelçiliğinin Kudus’e taşınma fikrinin babası Sheldon Adelson 87 yaşında geberdi.
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