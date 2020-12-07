Çedene nedir? Çedenenin faydaları nelerdir?

Halk arasında bıttım, çitlenbik ve menengiç otu olarak da bilinen çedene faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin, mineral ve sağlıklı yağ barındırması ile tanınan bitki diğer adıyla çıtlık olarak da adlandırılır.

Yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan çedenenin popülerliği günümüzde giderek artmaktadır.

Menengiç bitkisini topladıktan sonra mutlaka yıkayıp kurutun nemi alıp kavanozda saklayın.

Çedene bir şifa deposu olarak bilinmektedir.

Şiddetli öksürük şikayetlerinin yanı sıra kan dolaşımının hızlanmasında etkili olan menengiç tohumu birçok hastalığa karşı adeta dev bir savunma mekanizmasıdır.

Hastalık ya da sigaradan kaynaklı balgam şikayetleri için kullanıldığı gibi vücutta oluşan iltihaplanma ve enfeksiyonların azalmasını sağlar.Üst solunum yollarını rahatlatır nefes darlığına iyi gelir.Zindelik ve enerjinin artmasına yardımcıdır. Beyin sağlığına iyi gelir.Mikrobik etkilere karşı antiseptik özellik taşıre virüsler ve toksinlerin atılmasını sağlar.Göğüs rahatsızlıklarına iyi gelir, göğüs ağrılarında görülen semptomların azalmasında yardımcıdır.Saç derisini besler, saç köklerini beslediği için saçların daha sağlıklı çıkmasına neden olur.Yaraların üzerine lapa olarak sürerseniz hızlı iyileşmeye yardımcı olur.Kötü ayak kokusundan çedene ile kurtulabilirsiniz.İdrar söktürmede yardımcıdır.Cilt dokusunu yeniler ve yaşlanmayı yavaşlatır.Mide deformasyonlarını iyileştirir, mide ağrılarını da azaltır.Şişkinlik ve ödemin giderilmesi için menengiç bitkisi kullanabilir ve yemek sonrası görülen hazımsızlıkların giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Tohumlarını kısık ateşte kahve gibi pişirebilir ve tüketebilirsinizToplandıktan sonra ağzı kapaklı cam bir kavanoza saklayıp taze kalmasını sağlayabilirsiniz.Hem su ile hem de süt ile birlikte bitkisini tüketebilirsiniz.Bitkisini ezdirip ya da öğütüp kahve kıvamına getirip kullanabilirsiniz.Çedene tohumları ağrıyan bölgeye uygulanacaksa hafif tavada ısıtılır ve kullanılabilir.Çedene kahvesini aktarlardan temin etmek istiyorsanız cam kavanozda almaya özen göstermelisiniz. Aktarlardan alıp tarife uygun kahve yapar gibi pişirilebilir.

