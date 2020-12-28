Çeçenistan'da yeni bir cihat mı başladı? Groznu kenti karıştı
Çeçenistan'ın başkenti Groznu'da tansiyon yükseldi. Groznu kentinde bir grup silahlı adam polis merkezini bastı.
GÜNDEM 28.12.2020, 21:53
Çeçenistan'da uzun aradan sonra yeniden gerginlik yükseldi. Rusya'nın resmi haber ajansı ''TASS'' Çeçenistan'ın başkenti Groznu'da silahlı çatışmanın meydana geldiğini duyurdu. Haberde Çeçenistan Özgürlük Ordusu savaşçılarının Groznu'da bir polis merkezini bastığı aktarıldı. Silahlı grupla polis arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.
Rus kaynakları savaşçıların bir süre sonra öldürüldüğünü iddia ediyor. Ancak yerel kaynaklar çatışmanın ardından Çeçen savaşçıların polis merkezinden çok sayıda silah alarak geri çekildiğini ifade ediyor.
Yerel kaynaklar Çeçenistan Özgürlük Ordusu mensuplarının polis merkezi baskını sırasında Çeçenistan'ın Rusya'dan ayrılacağını ve tekrar bağımsız olacağını duyurduğunu ifade ediyor. Olay sonrası Moskova bölgeye çok sayıda polis ve askeri kuvvet yolladı. Çeçenistan cihadının bitmesinin ardından uzun yıllardır bölgede her hangi bir silahlı olay yaşanmamıştı. Polis merkezi baskını akıllara Çeçenistan'da yeniden mi? Mücadele başladı sorusunu akıllara getirdi.
Rus kaynakları savaşçıların bir süre sonra öldürüldüğünü iddia ediyor. Ancak yerel kaynaklar çatışmanın ardından Çeçen savaşçıların polis merkezinden çok sayıda silah alarak geri çekildiğini ifade ediyor.
Yerel kaynaklar Çeçenistan Özgürlük Ordusu mensuplarının polis merkezi baskını sırasında Çeçenistan'ın Rusya'dan ayrılacağını ve tekrar bağımsız olacağını duyurduğunu ifade ediyor. Olay sonrası Moskova bölgeye çok sayıda polis ve askeri kuvvet yolladı. Çeçenistan cihadının bitmesinin ardından uzun yıllardır bölgede her hangi bir silahlı olay yaşanmamıştı. Polis merkezi baskını akıllara Çeçenistan'da yeniden mi? Mücadele başladı sorusunu akıllara getirdi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü