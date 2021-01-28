Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü: Alexander Soderlund

Çaykur Rizespor’da transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen mavi-yeşilliker, Hacken’in tecrübeli oyuncusu Alexander Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Son 3 yıldır İsveç ekibi Hacken’de top koşturan Norveçli golcü, ülkesi Norveç’te Rosenborg ve Fransa’da St. Etienne formaları da giydi.

Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transferi açıklayıp, Soderlund’a resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

