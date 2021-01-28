Son Dakika
Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü: Alexander Soderlund
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Hacken’de forma giyen Norveçli golcü Alexander Soderlund’u 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
GÜNDEM 28.01.2021, 03:53
Çaykur Rizespor’da transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen mavi-yeşilliker, Hacken’in tecrübeli oyuncusu Alexander Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Son 3 yıldır İsveç ekibi Hacken’de top koşturan Norveçli golcü, ülkesi Norveç’te Rosenborg ve Fransa’da St. Etienne formaları da giydi.
Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transferi açıklayıp, Soderlund’a resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.
Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transferi açıklayıp, Soderlund’a resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. West Ham
|20
|35
|5. Liverpool
|19
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü