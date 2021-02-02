Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?.



Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 2 Şubat Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.



Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah Durak, Moroziuk, Emin Dilaver, Meriah, Donsah, Djokovic, Onur Bulut, Michalak, Boldrin, Samudio

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Anıl Koç, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Thelin

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