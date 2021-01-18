Çay tiryakilerine kötü haber!

Toplumumuzda çayın yeri başka olurken kimi şekerli kimisi şekersiz seviyor. Çaya şeker atanlara Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sübet Özerdem'den uyarı geldi.

"Çayın vücuda faydaları ve zararları var ancak şekerli çay içmenin zararları çok fazla." açıklamasında bulunan Özerdem "Şeker kendi başına kalori içeriği yüksek olduğu için çayla beraber çok yüksek miktarda alındığında belli hastalıkların riskini artırıyor. Çayın günde 3-4 fincandan daha fazla içilmemesi gerekiyor" dedi.



"Şekerli çay diş yapısının bozulmasına neden oluyor ve orada enfeksiyonların kolayca yerleşmesine sebep oluyor." ifadelerini kullanan Uzm. Dr. Özerdem şöyle konuştu:



Çayın insan vücudu için faydalı bir içecek olduğunu hatırlatan Özerdem, “Çay bir antioksidan. Bu özelliği sayesinde özellikle kalp damar hastalıklarının azaltılmasında, kolesterol, trigliserid düşmesinde etkili. Damar hastalıkları ve inmenin oluşmasına da engel oluyor. Çay içmek kansızlığa sebep olur diye bir algı var. Çayın içerisinde tanin maddesinin demir emilimini engellendiği biliniyor. Çok çay içen kişilerde, özellikle çayı yemeklerle, yemekten hemen önce ya da sonra tüketirsek ve bu oran artarsa demir eksikliği meyili de oluşturabilir” ifadelerini kullandı.



Doğru çay tüketimi hakkında açıklamalarda bulunan Özerdem, şunları kaydetti:



"Çok tiryaki olan bir çay içicisinin günde en az 10-15 bardak çay içtiğini farz edersek, ortalama bir küp şekerin de 22 kilokaloriye yakın enerji verdiğini düşünürsek, bir çay içicisi sadece şekerle günlük bazal metabolizmasının 4’te 1’ini karşılamış oluyor. Bu birikim dolayısıyla vücutta ciddi hastalıklara meyil oluşuyor. İnsülün direnci, şekere yatkınlık gelişiyor. Bununla birlikte diyabet riskiyle beraber kalp damar hastalıkları beraberinde geliyor"

"Çok uzun süre demlenmiş çay içilmemeli. Çay çok sıcak da içilmemeli ve mümkünse 70 derecenin altında içilmeli ki gırtlakta tahrişlere ve tümörlere sebep olmasın. Çay şekerle birlikte içilmemeli çünkü içindeki şeker hem diş hastalıklarına hem de metabolizma hastalıklarına meyil artırıyor. Çay demir eksikliği yapabildiğinden, özellikle bitkisel demirin emilimini bozduğundan yemekten önce, hemen sonra ve beraber içilmemeli."

