Çavuşoğlu'ndan Nijerya'da rehin alınan Türk gemisine ilişkin açıklama

Türkiye, Gine açıklarında rehin alınan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın bulunması için girişimler başlattı. Nijerya'da korsanlar tarafından rehin alınan Türk gemisine ilişkin konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:



"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

