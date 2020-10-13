Çavuşoğlu'ndan İsveçli Bakan'a Suriye yanıtı! Siz hangi yetkiyle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Görüşme sonrası iki bakan basın toplantısı düzenledi.

İsveç Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşının kullandığı "urge" kelimesinin diplomaside tepeden bakmak anlamına geldiğini belirterek, "Bu doğru bir yaklaşım değildir. Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz?" sözleri ile tepkisini gösterdi.Son derece gergin geçen basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşının konuşmasında "Urge" kelimesini kullanmasına sinirlendi. Bu ifadenin düzeltilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değildir, o kelime yanlış. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi?Neden PKK'ya YPG'ye destek veriyorsunuz" dedi.



İkili arasındaki gerginlik kameralara da yansıdı. Çavuşoğlu'nun bu sözlerinden sonra yüz ifadesi değişen İsveçli Bakan, olayın şokunu atlattıktan sonra masadaki suyu tek dikişte içti.

Çavuşoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Tam çözüm Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesidir. İsveç'in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceğiz. Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Uluslararası toplum Ermenistan'a da çağrı yapmalı.

Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını özellikle sivilleri hedef aldığını, ateşkesten sonra da bu durumun devam ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Minsk eş başkanlarının bu durumu çözmek için bugüne kadar somut bir adım atmadığını söyledik. Minsk Grubu olarak bir toplantı yapmamızda fayda var. Bu önerimizi bugün gündeme getirdik. Minsk eş başkanları da bugüne kadar neler yapıldığına dair rapor hazırlamalı. Artık adımlar atmamız gerekiyor. Bu sorunun çözümünün tek yönteminin Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi olduğunu defalarca söyledik. Biz her şartta Azerbaycan'ın vereceği kararları hem sahada hem masada destekleyeceğimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan'ın devlet olarak da millet olarak da yanındayız" dedi.

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Ermenistan'a da çağrı yapması gerektiğini belirterek, "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarındana çekil' diye bir çağrı olursa, o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz." diye konuştu



"Diyarbakır da bekleyen anneler ile konuşun, onlar da kürt"

- (Mevkidaşına dönerek) "Siz de bir annesiniz, Diyarbakır'da çocuklarını bekleyen anneler var. Türkiye'ye özellikle 'urge' kelimesini kullanarak tepeden bakıyorsunuz.

