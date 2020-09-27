Çavuşoğlu'ndan flaş Azerbaycan açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanındayız
GÜNDEM 27.09.2020, 19:11
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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Jeyhun kardeşimle ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüştüm. AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor.
Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanındayız.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Jeyhun kardeşimle ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüştüm. AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor.
Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanındayız.
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