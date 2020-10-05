Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki! "Bu esasen savaş suçudur"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur." dedi.
GÜNDEM 05.10.2020, 14:19
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.
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