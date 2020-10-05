Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

