Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta egemen, eşitlik temelinde müzakere gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde müzakere gerektiğini, egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Biz Türkiye ve KKTC olarak hep ilkesel davrandık. Masada ne söylediysek, açıklamalarımızda bu yönde oldu.

Kıbrıs'ta (doğal kaynakların) gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50'sini çözmüş oluruz

(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir.

Ersin Tatar: Türkiye’nin (Kıbrıs meselesinde) bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır.

