Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde geldiği Endonezya'da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, başkent Jakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından yapılan anlaşmalar gereği Diplomatik Personel Eğitim Mutabakat Zaptı imzalandı.Çavuşoğlu görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yıldönümünde Endonezya Dışişleri Bakanı kardeşim Retno Marsudi'yle bir araya geldik. Ekonomi ve savunma sanayiinde iş birliğimizi artıracağız. Hedefimiz, ticaretimizi 10 milyar Dolara çıkarmak. Diplomatik personel eğitimi mutabakat zaptını imzaladık" ifadelerini kullandı.



?Endonezya CB Widodo’ya Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selamlarını ilettik.?Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak.?Güneydoğu Asya’da kilit ortağımız dost&kardeş Endonezya’yla ilişkiler her alanda gelişiyor.???? pic.twitter.com/34AC8JgH43

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 22, 2020



?Endonezya CB Widodo’ya Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selamlarını ilettik.?Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak.?Güneydoğu Asya’da kilit ortağımız dost&kardeş Endonezya’yla ilişkiler her alanda gelişiyor.???? pic.twitter.com/34AC8JgH43 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 22, 2020

