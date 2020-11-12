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Çavuşoğlu Bakü'de! Dağlık Karabağ'da Türkiye olacak mı?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu: "Gözlem noktalarına Azerbaycan ile birlikte karar vereceğiz" dedi.
GÜNDEM 12.11.2020, 09:44
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle ilgili, "Hep saldıran, ateşkesi bozan Ermenistan oldu" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, " Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık. Nihai belge Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında imzalandı. Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz. Denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Tespit, gözlem, ihlaller olduğunda bunları inceleyecek. Ateşkesin kalıcı bir istikrara vesile olmasını diliyoruz. Fransa yine olumsuz açıklamalarını sürdürüyor. Fransa'nın da esasen objektif ve dengeli olmadığı için süreçlerin dışında kalıyor ve Ermenistan'ı destekleyerek barış çabalarını baltalamaya çalışıyor" dedi.
Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın belirlediği yerlerde gözlem noktalarını kuracağız. Bunu Rusya ile de görüştük. Ev sahibi ülkeye saygı duymak zorundayız. Nerede olursak daha iyi gözlem yaparız değerlendirmeleri yapılıyor. Karabağ tabiri genel bir tabirdir. Kararı Azerbaycan ile birlikte vereceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, " Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık. Nihai belge Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında imzalandı. Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz. Denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Tespit, gözlem, ihlaller olduğunda bunları inceleyecek. Ateşkesin kalıcı bir istikrara vesile olmasını diliyoruz. Fransa yine olumsuz açıklamalarını sürdürüyor. Fransa'nın da esasen objektif ve dengeli olmadığı için süreçlerin dışında kalıyor ve Ermenistan'ı destekleyerek barış çabalarını baltalamaya çalışıyor" dedi.
Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın belirlediği yerlerde gözlem noktalarını kuracağız. Bunu Rusya ile de görüştük. Ev sahibi ülkeye saygı duymak zorundayız. Nerede olursak daha iyi gözlem yaparız değerlendirmeleri yapılıyor. Karabağ tabiri genel bir tabirdir. Kararı Azerbaycan ile birlikte vereceğiz" dedi.
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