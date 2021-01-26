Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk gemisine düzenlenen korsan saldırısında öldürülen Azerbaycan uyruklu personelin naaşının ülkeye getirilmesine yönelik koordineli çalışmaların yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.Tarafların ayrıca bölgesel işbirliği konularını da ele aldığı belirtildi.

