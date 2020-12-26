Cavit Çağlar: Olay TV ekibinin HDP yayınları beni rahatsız etti, ayrıl

İstanbul'da kısa süre önce yayın hayatına başlayan eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın ortağı bulunduğu Olay TV 26 gün sonra kapandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Cavit Çağlar, ortağı ile yayın politikası konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade ederek, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Eski bakanlardan Bursalı iş adamı Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV, bu akşam saat 20.00 itibari ile yayın hayatına son verdi. 30 Kasım'da izleyicileriyle buluşan Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada kanalın kapanmasını iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti. Merkez sağda siyaset yaptığını hatırlatan işadamı Çağlar, kanalın yayın politikasının HDP yayınlarına ağırlık vermesinden duyduğu rahatsızlığı ortağı ile paylaştığını ancak ortak bir noktada buluşamadıklarını kaydetti.

Olay TV'nin kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu yineleyen Çağlar, yolları ayrılan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu.

Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim.

Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

