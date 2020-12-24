Çarşı karıştı ortalık 56! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki hakem hataları nedeniyle Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sosyal aracılığıyla kavga yaşandı.



Maçın hakemi Bahattin Şimşek 69. dakikada Rafael'e, 70. dakikada Okan Buruk'a ve 74. dakikada da İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesi nedeniyle Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in verdiği karar nedeniyle tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı takımın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolda kapkara gece" ifadeleri paylaşıldı.



O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2020







Galatasaray'ın paylaşımına karşı cevap veren Fenerbahçe'den ise Twitter'dan yanıt gecikmedi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında posterlerde sansürlenen futbolculara vurgu yapıldığı paylaşımında "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" denildi.

O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2020

