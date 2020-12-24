Son Dakika
Çarşı karıştı ortalık 56! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme
Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli takıma flaş bir göndermede bulundu.
GÜNDEM 24.12.2020, 03:26
Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki hakem hataları nedeniyle Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sosyal aracılığıyla kavga yaşandı.
Maçın hakemi Bahattin Şimşek 69. dakikada Rafael'e, 70. dakikada Okan Buruk'a ve 74. dakikada da İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesi nedeniyle Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in verdiği karar nedeniyle tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı takımın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolda kapkara gece" ifadeleri paylaşıldı.
O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2020
Galatasaray'ın paylaşımına karşı cevap veren Fenerbahçe'den ise Twitter'dan yanıt gecikmedi.
Fenerbahçe'nin paylaşımında posterlerde sansürlenen futbolculara vurgu yapıldığı paylaşımında "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" denildi.
O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2020
Maçın hakemi Bahattin Şimşek 69. dakikada Rafael'e, 70. dakikada Okan Buruk'a ve 74. dakikada da İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesi nedeniyle Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in verdiği karar nedeniyle tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı takımın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolda kapkara gece" ifadeleri paylaşıldı.
O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2020
Galatasaray'ın paylaşımına karşı cevap veren Fenerbahçe'den ise Twitter'dan yanıt gecikmedi.
Fenerbahçe'nin paylaşımında posterlerde sansürlenen futbolculara vurgu yapıldığı paylaşımında "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" denildi.
O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü