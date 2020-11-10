Çarpışmaları olay olmuştu! Bakan Soylu!dan Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sessiz sedasız Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden ve istifası Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Berat Albayrak'la ilgili sosyal medya platformu Twitter'den paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.



