Çarpıcı rapor! Türkiye'de 14 milyon işçinin yüzde kaçı sendikalı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Türkiye'de faaliyet gösteren sendikalar ve üye sayılarına ait Ocak 2021 istatistikleri paylaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre, Türkiye'deki 14 milyon 371 bin 96 işçinin sadece 2 milyon 69 bin 476'sı (yüzde 14,4) sendikalı olarak çalışıyor.

En fazla üyeye sahip sendikalar konfederasyonu 1 milyon 131 bin 749 ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) oldu. Onu 711 bin 295 üyeyle Hak-İş, 193 bin 866 üyeyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 4 bin 127 üyeyle Ülkem-İş, bin 647 üyeyle Tüm-İş, bin 28 üyeyle Anadolu-İş takip ediyor. 25 bin 764 işçi ise bağımsız sendikalara üye.

Sendikaların üye sayılarında en büyük değişiklik Hizmet-İş Sendikası'nda yaşandı. Hak-İş'e bağlı sendikada Temmuz 2020'de 309 bin 600 üye bulunuyordu. Sendika 6 ayda 70 bin 934 üye kaybetti ve üye sayısı 238 bin 666'ya düştü. Hizmet-İş bu düşüşe rağmen en fazla üyeye sahip işçi sendikası unvanını korudu.

Yine Hak-İş'e bağlı olan Öz Sağlık-İş'in üye sayısı Temmuz 2020'de 53 bin 749 seviyesindeydi. Sendika 6 ayda 131 bin 621 yeni üyeye sahip oldu ve sendikalı çalışan sayısı 185 bin 370'e yükseldi. Öz Sağlık-İş bu artışla en fazla üyeye sahip üçüncü işçi sendikası oldu. Aynı iş kolundaki Türkiye Sağlık-İş'in üye sayısı da 18 bin 638'den 43 bin 51'e yükseldi.

"Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolundaki Tez-Koop-İş ve Koop-İş de üye sayılarını önemli oranda artırdı. Temmuz 2020 döneminde 76 bin 766 üyesi olan Tez-Koop-İş üye sayısını 107 bin 823'e, 71 bin 594 üyesi olan Koop-İş ise 104 bin 308'e yükseltti. Aynı işkolundaki Öz Büro-İş'in üye sayısı ise 43 bin 72'den 38 bin 155'e düştü.

Gıda sanayi işkolunda Tek Gıda-İş üye sayısını 28 bin 516'dan 32 bin 85'e, "banka, finans ve sigorta" işkolunda ise Öz Finans-İş üye sayısını 37 bin 830'dan 41 bin 831'e çıkarttı ve işkollarında üye sayısıyla birinciliğe yükseldiler.

Diğer sendikalardaki değişiklikler şöyle:

"Metal" işkolunda Türk Metal üye sayısını 197 bin 299'dan 209 bin 529'a,"İnşaat" işkolunda Yol-İş üye sayısını 45 bin 941'den 50 bin 301'e,"Enerji" işkolunda Tes-İş üye sayısını 64 bin 723'ten 69 bin 459'a,"Dokuma, hazır giyim ve deri" işkolunda Öz İplik-İş üye sayısını 35 bin 851'den 37 bin 688'e,"İletişim" işkolunda Türkiye Haber-İş üye sayısını 13 bin 804'ten 18 bin 592'ye,"Genel işler" işkolunda Genel-İş üye sayısını 109 bin 46'dan 114 bin 68'e çıkarttı.

"Genel işler" işkolunda Belediye-İş'in üye sayısı 106 bin 281'den 97 bin 760'a,"Taşımacılık" işkolunda Öz Taşıma-İş'in üye sayısı 21 bin 867'den 12 bin 658'e,"Savunma ve güvenlik" işkolunda Güvenlik-İş'in üye sayısı 39 bin 759'dan 17 bin 368'e, Öz Güven-Sen'in üye sayısı 50 bin 605'ten 26 bin 194'e düştü.

En fazla üyeye sahip işçi sendikaları sırasıyla şöyle:

238 bin 666 üyeyle Hizmet-İş,209 bin 529 üyeyle Türk Metal,185 bin 370 üyeyle Öz Sağlık-İş,144 bin 68 üyeyle Genel-İş,107 bin 823 üyeyle Tez Koop-İş,104 bin 308 üyeyle Koop-İş.

